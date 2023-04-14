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Купить пентхаус с бассейном на Канарских островах, Испания

Granadilla de Abona
3
Сантъяго-дель-Тейде
3
Adeje
2
San Miguel de Abona
1
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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальнив Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 315,000
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

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