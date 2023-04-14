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Купить пентхаус с видом на море на Канарских островах, Испания

Granadilla de Abona
3
Сантъяго-дель-Тейде
3
Adeje
2
San Miguel de Abona
1
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1 объект найдено
Пентхаус 5 спаленв Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Пентхаус 5 спален
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
365 м²
€ 950,000
Потрясающий пентхаус на первой линии пляжа в Санта-Крус-де-Тенерифе, расположенный в живопи…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

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