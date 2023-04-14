Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на горы на Канарских островах, Испания

Granadilla de Abona
3
Сантъяго-дель-Тейде
3
Adeje
2
San Miguel de Abona
1
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальнив Rojales, Испания
Дом 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 238,467
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 140,000
Односпальный апартамент в комплексе Oasis Mango, Los Cristianos. Полностью реформированный с…
Вилла 3 спальнив Испания, Испания
Вилла 3 спальни
Испания, Испания
359 м²
€ 896,491
Современная вилла, расположенная в жилом районе Аликанте, находится в отличном состоянии и и…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 215 м² 1/3 Этаж
€ 753,761
Первая линия моря! Рентабельность 30-50%! Первое место на рынке недвижимости! Редкий шанс вы…
Дом 3 спальнив Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
253 м²
€ 710,179
30 независимых вилл авангардного дизайна в элитном комплексе, где вы сможете насладиться ун…
Дом 4 спальнив Коста-Брава, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
€ 613,895
Прекрасный дом в урбанизации Рока Гросса города Льорет де Мар. Расстояние до центра Б…
Квартирав Estepona, Испания
Квартира
Estepona, Испания
61 м²
€ 202,586
New Development: Prices from €&nbsp;225,000 to €&nbsp;567,000. [Beds: 2 - …
Таунхаус 3 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 150 м²
€ 709,451
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В КАЛЬПЕ~ ~ Новые эксклюзивные таунхаусы класса люкс в Кальпе с панорамным в…
Виллав Estepona, Испания
Вилла
Estepona, Испания
226 м²
€ 990,418
New Development: Prices from €&nbsp;1,100,000 to €&nbsp;1,150,000. [Beds: …
Вилла 5 спаленв Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
4 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
€ 1,144,324
Предлагаем виллу в 20 мин от аэропорта Аликанте. Вилла в отличном состоянии, имеется простор…
Вилла 4 спальнив Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
2 ванных комнат 800 м²
€ 493,070
Дом расположен в одном из самых живописных мест на побережье Коста Брава. Дом описывает уеди…
Дом 4 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 4 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
4 Количество комнат 4 ванных комнат 225 м²
€ 1,098,202
Стильная современная вилла класса «люкс» будет расположена на полпути между гламурным,…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти