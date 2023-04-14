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Realting.com
Испания
Канарские острова
Купить недвижимость с видом на горы на Канарских островах, Испания
Adeje
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Arona
105
Лос-Кристианос
48
Сантъяго-дель-Тейде
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Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
Дом 5 спален
Guia de Isora, Испания
4 ванных комнат
385 м²
€ 350,000
Dream Homes Tenerife представляет вам семейный дом с гаражом в центре Гия-де-Исора. Этот бол…
Дом 3 спальни
Guia de Isora, Испания
2 ванных комнат
173 м²
€ 265,000
Dream Homes Tenerife представляет этот великолепный двухэтажный дом с тремя спальнями в Чио.…
Дом 5 спален
Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
3 ванных комнат
210 м²
€ 395,000
Уютная вилла расположена на северном побережье Тенерифе в рыбацкой деревушке Jover, в районе…
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,900,000
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания
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