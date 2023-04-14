Купить дом с бассейном на Канарских островах, Испания

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Realting.com
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Adeje
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Arona
22
Лос-Кристианос
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Guia de Isora
6
Сантъяго-дель-Тейде
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Санта-Крус-де-Тенерифе
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Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Дом 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 455,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот сказочный таунхаус с 3 спальнями в Пуэрто-де-Сант…
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
80 м²
€ 429,500
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
Дом 3 спальни
Adeje, Испания
81 м²
€ 369,000
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
Дом 3 спальни
Miraverde, Испания
150 м²
€ 366,000
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
81 м²
€ 343,000
Просторная и светлая вилла в комплексе Sueño Azul в Кальяо Сальвахе. Состоит из просторной …
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
81 м²
€ 349,000
Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спален, 2 из которых апартаменты, 2 ванных комнат.…
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
112 м²
€ 475,000
Двухэтажная вилла в Мадроньяле с видом на океан. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 2 ва…
Дом 9 спален
Granadilla de Abona, Испания
10 Количество комнат
3 ванных комнат
500 м²
€ 650,000
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
Дом 5 спален
Guia de Isora, Испания
4 ванных комнат
385 м²
€ 350,000
Dream Homes Tenerife представляет вам семейный дом с гаражом в центре Гия-де-Исора. Этот бол…
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
228 м²
€ 1,349,000
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат
6 ванных комнат
400 м²
€ 1,950,000
Вилла в Коста Адехе в районе Сан Эухенио Альто с панорамным видом на океан и частным бассейн…
Дуплекс 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 260,000
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат
250 м²
€ 850,000
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах пешком от океана и 10 мину…
Вилла 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
260 м²
€ 695,000
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат
564 м²
€ 750,000
Продается двухэтажная вилла в районе Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 ванных комнат
500 м²
€ 683,000
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
Таунхаус 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 175,000
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
Вилла 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
280 м²
€ 500,000
В продаже роскошная вилла с потрясающими видами на океан и вулкан Тейде,расположенная на юге…
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
199 м²
€ 730,000
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 249,000
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje. Дом состоит из г…
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
4 ванных комнат
135 м²
€ 895,000
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 262,000
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
Вилла 5 спален
Arona, Испания
2 ванных комнат
253 м²
€ 590,000
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 315,000
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
Таунхаус 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат
240 м²
€ 575,000
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 262,000
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат
135 м²
€ 365,000
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
Вилла 3 спальни
Miraverde, Испания
3 ванных комнат
400 м²
€ 795,000
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
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