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Купить дом с видом на горы на Канарских островах, Испания

Adeje
41
Arona
22
Лос-Кристианос
10
Guia de Isora
6
Сантъяго-дель-Тейде
6
Санта-Крус-де-Тенерифе
4
San Miguel de Abona
3
Santa Ursula
3
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4 объекта найдено
Дом 5 спаленв Guia de Isora, Испания
Дом 5 спален
Guia de Isora, Испания
4 ванных комнат 385 м²
€ 350,000
Dream Homes Tenerife представляет вам семейный дом с гаражом в центре Гия-де-Исора. Этот бол…
Дом 3 спальнив Guia de Isora, Испания
Дом 3 спальни
Guia de Isora, Испания
2 ванных комнат 173 м²
€ 265,000
Dream Homes Tenerife представляет этот великолепный двухэтажный дом с тремя спальнями в Чио.…
Дом 5 спаленв Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Дом 5 спален
Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
3 ванных комнат 210 м²
€ 395,000
Уютная вилла расположена на северном побережье Тенерифе в рыбацкой деревушке Jover, в районе…
Вилла 4 спальнив Adeje, Испания
Вилла 4 спальни
Adeje, Испания
4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,900,000
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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