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Купить дуплекс с бассейном на Канарских островах, Испания

Arona
7
Adeje
6
Лос-Кристианос
4
San Miguel de Abona
1
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10 объектов найдено
Дуплекс 2 спальнив Adeje, Испания
Дуплекс 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 260,000
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
Дуплекс 3 спальнив Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 262,000
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
Дуплекс 2 спальнив Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 315,000
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
Дуплекс 2 спальнив Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат 135 м²
€ 365,000
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
Дуплекс 2 спальнив Miraverde, Испания
Дуплекс 2 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 440,000
Продается дуплекс в комплексе «Villas Fañabe» в Costa Adeje. Полностью отреставрированный, с…
Дуплекс 1 спальняв Miraverde, Испания
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 138,000
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
Дуплекс 1 спальняв Miraverde, Испания
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 40 м²
€ 220,000
Продается апартамен-дуплекс в комплексе El Cortijo,  в самом центре Playa de Las Americas.  …
Дуплекс 5 спаленв Miraverde, Испания
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 440,000
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
Дуплекс 3 спальнив Urbanizacion El Guincho, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
3 ванных комнат 114 м²
€ 249,000
Двухуровневый апартамент в комплексе Pueblo Primavera в Golf del Sur. На нижнем этаже распол…
Дуплекс 1 спальняв Arona, Испания
Дуплекс 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 315,000
Продается дуплекс в комплексе Compostela Beach, расположен на первой линии в Лас Америкас, р…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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