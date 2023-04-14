Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на горы на Канарских островах, Испания

Arona
7
Adeje
6
Лос-Кристианос
4
San Miguel de Abona
1
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Домв Испания, Испания
Дом
Испания, Испания
6 м²
€ 1,017,518
Чудесная вилла, построенная по проекту известного архитектора, находится в Испании. Вилла ра…
Квартира 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 176 м²
€ 531,754
Дом 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2 Этаж
€ 664,279
Домик в порту Playa de Aro На первом этаже расположена просторная гостиная с выходом на бол…
Вилла 5 спаленв Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
4 ванных комнат 370 м² Количество этажей 6
€ 1,135,891
Роскошная вилла в престижном жилом районе с восхитительными пейзажами на побережье Средиземн…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 75,000
Квартира расположена в тихом и знакомом городе, в непосредственной близости от всей природы.…
Вилла 5 спаленв Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 1,044,818
Предлагаем потрясающую виллу в новой урбанизации Хавеи!Вилла оборудована системой домашней а…
Вилла 3 спальнив Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
5 ванных комнат 197 м²
€ 459,581
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый комплекс из 14 таунхаусов, 2 вилл и 7 независимых в…
Таунхаус 3 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 85 м²
€ 169,000
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат 228 м² Количество этажей 2
€ 457,630
Новый проект из 13 современных вилл в городе Ла Нусия. Детально разработанные комфортабельны…
Квартира 3 спальнив Almansa, Испания
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 205 м²
€ 895,878
Строительные работы уже начались для последнего этапа этой урбанизации в Марбелье. Расположе…
Квартира 2 спальнив San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 198,290
Квартира в Лос Алькасарес, Коста Бланка. Лос-Алькасарес - прекрасное туристическое место с с…
Вилла 6 спаленв Xabia Javea, Испания
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат 1 067 м²
€ 3,432,972
Вилла с впечатляющей архитектурой, элегантностью, с элементами. Недвижимость расположена на …

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти