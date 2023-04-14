ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Канарские острова
Шале
Купить шале с видом на горы на Канарских островах, Испания
Тиас
1
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
166 м²
€ 299,900
Уникальный новый комплекс в Финестрате, расположенный возле поля для гольфа Puig Campana и с…
Пентхаус 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 410,369
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ~ ~ Наслаждайтесь отдыхом на побережье Коста-Бланка …
Дом 4 комнаты
Аликанте, Испания
4 Количество комнат
€ 394,105
На продажу предлагается проекты виллы, которая расположена в Коста-Бланке, Испания. Вилл…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
2 ванных комнат
216 м²
Количество этажей 1
€ 592,063
Роскошная вилла в престижном жилом районе!Современный дизайн соответствует самым требователь…
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 220,339
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 339,980
Двухуровневый таунхаус на продажу с видом на море и в непосредственной близости от пляжа Ла …
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
1 ванных комнат
73 м²
€ 69,253
Продается квар…
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
3 ванных комнат
270 м²
€ 587,129
Предлагаем прекрасный проект виллы с небольшим видом на море в городе Хавея, всего в 1 км от…
Квартира 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат
78 м²
€ 123,388
Центральная квартира в Ла-Нусии, напротив парка, рядом с Centro Especialidades, почтой, школ…
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
84 м²
€ 518,559
Отремонтированная квартира 84 м2, расположенная в Chamartin, теперь она имеет 2 спальни (ра…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
4 ванных комнат
443 м²
Количество этажей 3
€ 507,483
Современный, роскошный и великолепный жилой комплекс в Рохалесе! Престижная резиденция в не…
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
3 ванных комнат
326 м²
Количество этажей 2
€ 2,288,648
Уникальное месторасположение, близость к клубу NAUTICO и разнообразие окружающего ландшафта …
Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты