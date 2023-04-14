Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Квартиры

Купить квартиру с бассейном на Канарских островах, Испания

Adeje
100
Arona
83
Лос-Кристианос
38
Сантъяго-дель-Тейде
18
Granadilla de Abona
9
San Miguel de Abona
9
Guia de Isora
5
Puerto de la Cruz
1
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
134 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
Квартира 2 спальнив Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 48 м²
€ 375,000
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 185,000
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 970,000
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
Квартира 2 спальнив Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 279,000
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
Квартира 2 спальнив Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 720,000
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 231,000
Квартира в комплексе Colina Blanca в районе Торвискас Альто. Квартира с террасой с видом на …
Студия 1 спальняв Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 110,250
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
Квартира 2 спальнив Urbanizacion El Guincho, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 290,000
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 595,000
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 255,000
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
Квартира 3 спальнив Adeje, Испания
Квартира 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 527,000
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 208,000
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
62 м²
€ 350,000
Квартира в комплексе Altamira в Bahía del Duque. Состоит из гостиной, кухни, спальни, ванно…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 267,750
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
Квартира 1 спальняв Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 270,000
Dream Homes Tenerife представляет вам этот фантастический отель на берегу океана в Пуэрто-де…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 400,000
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 175,000
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
Квартира 2 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 215,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту просторную квартиру с двумя спальнями в комплексе …
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 315,000
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 159,000
Апартамент в комплексе Amarilla Bay в Коста-дель-Силенсио. Комплекс расположен на первой лин…
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 189,000
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Torres de Yomely в Playa de Las Américas. Апар…
Квартира 2 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1 ванных комнат 55 м²
€ 85,000
В продаже двуспальный полностью меблированный апаратмент. который располагается в комплексе …
Квартира 1 спальняв Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 210,000
Апартаменты расположены на первой линии в жилого комплекса "Costa Caleta", который включает …
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 35 м²
€ 126,000
  Полностью реформированный и меблированный апартамент типа студия, в туристической зоне "Co…
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 38 м²
€ 150,000
Апартамент с одной спальней в комплексе El Dorado, Las Americas. В хорошем состоянии, в тури…
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 159,000
Апартамент с одной спальней, в зоне Лас Америкас,в комплексе Лос Агавес в 10 минутах ходьбы …
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 127,000
Апартамент с одной спальней, ванной комнатой и большим салоном, полностью меблированный, в х…
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 145,000
Апартамент с одной спальней в комплексе Лос Баландрос, в зоне Пальм Мар.С залом, ванной комн…
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 168,000
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти