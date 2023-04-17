Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Campo de Gibraltar
  5. Виллы

Купить вилла с бассейном в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
1
Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартирав Estepona, Испания
Квартира
Estepona, Испания
73 м²
€ 193,653
New Development: Prices from €&nbsp;217,000 to €&nbsp;363,000. [Beds: 2 - …
Квартира 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат 74 м² 3/4 Этаж
€ 299,000
Здесь вы сможете окунуться в сказочный мир комфорта небольшого испанского городка Сан-Мигель…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 391,837
Кондиционер Ставни Мраморные полы Закрытый комплекс Общий бассейн Обществ…
Вилла 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 186,323
Двухэтажная вилла с солярием современного дизайна с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, на у…
Вилла 6 спаленв Хавея, Испания
Вилла 6 спален
Хавея, Испания
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 324,197
Предлагаем виллу с видом на горы в районе Балкон аль Мар.Планировка очень хорошо продумана и…
Вилла 3 спальнив el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 597 м²
€ 2,802,000
Villa Marina, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Блан…
Вилла 3 спальнив San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни
San Fulgencio, Испания
2 ванных комнат 187 м²
€ 383,647
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 115 м²
€ 170,000
Великолепное расположение с живописным видом на горы! Непосредственная близость пляжа, чудес…
Таунхаус 5 спаленв Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 5 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 250 м²
€ 844,705
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
Вилла 4 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат 400 м²
€ 1,799,999
Продаётся вилла в Торревьехе в районе La Mata. Общая площадь 400.00 м2, участок 635 м2, вилл…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 129 м² 21/36 Этаж
€ 430,500
Блистательный и современный жилой комплекс повышенной комфортности и безопасности, с выразит…
Бунгало 2 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 265,489

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти