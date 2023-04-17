ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Андалусия
Campo de Gibraltar
Таунхаусы
Купить таунхаус с видом на горы в Campo de Gibraltar, Испания
San Roque
4
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
110 м²
3 Этаж
€ 309,900
Продаётся aпартамент в Гуардамаре в районе Marjal beach, располагается на 3 этаже. Общая пло…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
339 м²
€ 646,000
Для ценителей комфорта предлагаем виллу с великолепными видовыми характеристиками в самом пр…
Бунгало 2 спальни
Almoradi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
1/2 Этаж
€ 215,000
В продаже новое бунгало в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Гольф.Бунгало состоит …
Вилла 4 спальни
Бенитачель, Испания
4 ванных комнат
250 м²
€ 620,224
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
67 м²
€ 190,280
НОВЫЙ ЖИЛЫЙ КОМПЛЕКС В ВИЛЛАХОЙОСЕ~ ~ Новый небольшой бутик-проект из 34 квартир, расположен…
Дом 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
2 м²
€ 1,695,578
Загородный дом, расположенный в Санта-Кристина-де-Аро, в самом сердце Коста-Брава, Жирона, с…
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат
214 м²
Количество этажей 2
€ 699,000
Очаровательная вилла в стиле Ибица расположилась в нескольких минутах ходьбы от центра город…
Квартира 2 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат
104 м²
€ 219,000
Роскошные апартаменты в Playa Flamenca, 2 спальни, 104 м2 - TM117596 2 спальни, 2 ванные ком…
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 240,352
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 223,049
Новый жилой комплекс в Лос Балконес (Торревьеха)~ ~ Это эксклюзивный жилой комплекс, состоящ…
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 183,775
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 255,000
Представляем апартаменты с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живо…
Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты