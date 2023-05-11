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Пентхаусы в Campo de Gibraltar, Испания

Тарифа
3
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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Тарифа, Испания
Пентхаус 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€ 430,000
Пентхаус 2 спальни в Тарифа, Испания
Пентхаус 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 360,000
Пентхаус 2 спальни в Тарифа, Испания
Пентхаус 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 360,000

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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