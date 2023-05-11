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Дуплексы в Campo de Gibraltar, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни в Тарифа, Испания
Дуплекс 4 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 320,000

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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