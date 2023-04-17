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Купить квартиру в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
6
Тарифа
1
Квартира В архив
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7 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Guadiaro, Испания
Квартира 4 спальни
Guadiaro, Испания
5 ванных комнат 269 м²
€ 1,829,000
Квартира с видом на море в Сотогранде, Кадис Первый этаж с частным бассейном, частным гаражо…
Квартира 3 спальнив Puente Mayorga, Испания
Квартира 3 спальни
Puente Mayorga, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 346,000
Квартира 2 спальнив San Enrique de Guadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
San Enrique de Guadiaro, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 510,000
Квартира 2 спальнив Guadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
Guadiaro, Испания
3 Количество комнат 145 м²
€ 404,000
EXCLUSIVE DONE NEW QUARTERS IN LA MARINA DE SOTOGRANDE, SAN ROQUE, CÁDIZ Your new home at PI…
Квартира 2 спальнив Puente Mayorga, Испания
Квартира 2 спальни
Puente Mayorga, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 290,000
Квартира 2 спальнив Guadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
Guadiaro, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 342,000
ADJUSTMENTS AND APARTMENTS IN MARINA, SOTOGRAND, KADIZ 2-room apartments from € 360,000 3-r…
Квартира 2 спальнив Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни
Тарифа, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 186,000

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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