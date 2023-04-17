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Купить недвижимость в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
15
Тарифа
1
16 объектов найдено
Дом 6 спаленв San Roque, Испания
Дом 6 спален
San Roque, Испания
6 Количество комнат 2 005 м²
€ 10,000,000
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
Квартира 4 спальнив Guadiaro, Испания
Квартира 4 спальни
Guadiaro, Испания
5 ванных комнат 269 м²
€ 1,829,000
Квартира с видом на море в Сотогранде, Кадис Первый этаж с частным бассейном, частным гаражо…
Вилла 5 спаленв Guadiaro, Испания
Вилла 5 спален
Guadiaro, Испания
7 ванных комнат 1 308 м²
€ 5,800,000
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
Квартира 3 спальнив Puente Mayorga, Испания
Квартира 3 спальни
Puente Mayorga, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 346,000
Таунхаус 4 спальнив San Roque, Испания
Таунхаус 4 спальни
San Roque, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 393 м²
€ 619,000
Homes from € 399,000 to € 619,000 at the San Roque Club urbanization! Private residential c…
Квартира 2 спальнив San Enrique de Guadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
San Enrique de Guadiaro, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 510,000
Квартира 2 спальнив Guadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
Guadiaro, Испания
3 Количество комнат 145 м²
€ 404,000
EXCLUSIVE DONE NEW QUARTERS IN LA MARINA DE SOTOGRANDE, SAN ROQUE, CÁDIZ Your new home at PI…
Дом 5 спаленв San Roque, Испания
Дом 5 спален
San Roque, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 838 м²
€ 3,700,000
Таунхаус 3 спальнив San Roque, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Roque, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 373 м²
€ 399,000
¡Houses of € 399,000 to € 679,000 in the urbanization of the San Roque Club! Private reside…
Дом 4 спальнив San Roque, Испания
Дом 4 спальни
San Roque, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м²
€ 995,000
Квартира 2 спальнив Puente Mayorga, Испания
Квартира 2 спальни
Puente Mayorga, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 290,000
Квартира 2 спальнив Guadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
Guadiaro, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 342,000
ADJUSTMENTS AND APARTMENTS IN MARINA, SOTOGRAND, KADIZ 2-room apartments from € 360,000 3-r…
Дом 3 спальнив San Enrique de Guadiaro, Испания
Дом 3 спальни
San Enrique de Guadiaro, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 410,000
Квартира 2 спальнив Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни
Тарифа, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 186,000
Таунхаусв San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
179 м²
€ 410,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 410 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 356…
Таунхаус 2 спальнив San Enrique de Guadiaro, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Enrique de Guadiaro, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 249,000
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar. &nbsp;Tiene dos plantas con …

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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