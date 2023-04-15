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Купить вилла с видом на море в Campo de Cartagena, Испания

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15 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 375,000
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
3 ванных комнат 102 м²
€ 375,000
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
3 ванных комнат 161 м²
€ 679,000
Роскошный дом класса в Лос-Алькасарес - спальни DS119736 3, ванные комнаты 3. Площадь ковров…
Вилла 4 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 4 спальни
Лос Алькасарес, Испания
4 ванных комнат 173 м²
€ 635,000
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 4 спальни, 173 м2 - DS118088 4 спальни, 4 ванные комнаты. К…
Вилла 7 спаленв San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 7 спален
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 540 м²
€ 2,800,000
Комфортабельная вилла в Pilar de la Horadada, до пляжа 150 м - NP116061 7 спален, 3 ванные к…
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
2 ванных комнат
€ 275,000
Современный дом в Лос-Алькасарес, Коста-Калида, Испания - NGI114575 3 спальни, 2 ванные комн…
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
2 ванных комнат
€ 285,000
Новая вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес - NGI114568 3 спальни, 2 ванные комнаты. Пл…
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
3 ванных комнат 161 м²
€ 610,000
Роскошная вилла недалеко от моря в Лос-Алькасарес, Коста-Калида, Испания - DS8138 3 спальни,…
Вилла 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 ванных комнат 149 м²
€ 285,000
Новая вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - EP7365 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
Вилла 3 спальнив San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 302,900
Комфортабельная вилла в Торре-де-ла-Орадада, 3 спальни - BM2906 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
3 ванных комнат 161 м²
€ 655,000
Красивый дом у моря в Лос-Алькасарес, Коста Калида - DS2164 3 спальни, 3 ванные комнаты. Пло…
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
3 ванных комнат 106 м²
€ 334,000
Виллы с 3 спальнями Salado Village - жилой комплекс, расположенный в современной урбанизации…
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 463,126
Новые виллы. Большие 3 спальни, 2 или 3 ванные комнаты, отдельные виллы с частными бассейнам…
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 471,235
Новые виллы. Большие 3 спальни, 2 или 3 ванные комнаты, отдельные виллы с частными бассейнам…
Вилла 3 спальнив Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
3 ванных комнат 161 м²
€ 679,000
Стильные виллы с 3 спальнями Новый проект Blue Swing, состоящий из 10 стильных современных …

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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