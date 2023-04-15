Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Campo de Cartagena
  5. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на море в Campo de Cartagena, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
4 объекта найдено
Дуплекс 2 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат
€ 231,695
Роскошный Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119776 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
Дуплекс 2 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат
€ 248,195
Люксовый класс Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119775 2 спальни, 2 ванные комн…
Дуплекс 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат
€ 280,450
Люкс класса Duplex в Ла Манга, площадь 100 м2 - GRI119774 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
Дуплекс 2 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат
€ 220,616
Современный Duplex в Ла Манга, Коста Калида - GRI119773 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти