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Купить шале с видом на море в Campo de Cartagena, Испания

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1 объект найдено
Шале 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Шале 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
3 ванных комнат 123 м²
€ 469,000

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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