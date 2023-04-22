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Дома в Calvia, Испания

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Bendinat, Испания
Дом 4 спальни
Bendinat, Испания
7 Количество комнат 3 ванных комнат 376 м² 3/3 Этаж
€ 4,500,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Bendinat, Испания
Вилла 4 спальни
Bendinat, Испания
7 Количество комнат 3 ванных комнат 525 м² 2/2 Этаж
€ 4,950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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