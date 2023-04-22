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Квартиры в Calvia, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
6 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 3/7 Этаж
€ 779,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
7 Количество комнат 108 м² 1/1 Этаж
€ 990,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Cala Vinyes, Испания
Квартира 3 спальни
Cala Vinyes, Испания
7 Количество комнат 4 ванных комнат 235 м² 2/2 Этаж
€ 2,995,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 2 спальни
Bendinat, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 2/3 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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