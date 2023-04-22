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6 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
6 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
3/7 Этаж
€ 779,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
7 Количество комнат
108 м²
1/1 Этаж
€ 990,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Cala Vinyes, Испания
7 Количество комнат
4 ванных комнат
235 м²
2/2 Этаж
€ 2,995,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Bendinat, Испания
7 Количество комнат
3 ванных комнат
376 м²
3/3 Этаж
€ 4,500,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Bendinat, Испания
7 Количество комнат
3 ванных комнат
525 м²
2/2 Этаж
€ 4,950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Bendinat, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
2/3 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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