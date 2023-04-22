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Виллы с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла
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15 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
5 ванных комнат
350 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
€ 1,395,000
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
6 ванных комнат
1 095 м²
€ 2,999,000
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
552 м²
€ 1,145,000
Продаётся дом в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 552.00 м2, участок 885 м2, дом 2022…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
6 ванных комнат
410 м²
€ 1,650,000
Новое строительство в Кальпе из 6 современных и независимых роскошных вилл с прекрасным видо…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат
450 м²
€ 1,700,000
Современная вилла недалеко от пляжа Кальпе, Коста Бланка. Он предлагает прекрасный вид на мо…
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
7 ванных комнат
670 м²
€ 2,780,000
ОписаниеШикарная вилла, построенная в 2014 году в обворожительном месте города Кальпе. Невер…
Вилла
Кальпе, Испания
4 м²
€ 1,200,000
Превосходная вилла в стиле хай-тек расположена в Кальпе, Аликанте, Испания. На вилле 4 прост…
Вилла
Кальпе, Испания
4 м²
€ 1,950,000
Великолепная вилла в современном стиле расположена в Кальпе, Аликанте, Испания. Вилла с видо…
Вилла
Кальпе, Испания
4 м²
€ 1,500,000
Современная вилла расположена на побережье Коста Бланки, Испания. Проект виллы был начат, но…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
499 м²
€ 2,350,000
Современная вилла на стадии строительства расположена в спокойном районе Кальпе. Вилла расп…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
541 м²
€ 1,650,000
Вилла в стиле хай-тек находится в городе Кальпе, Коста-Бланка, Испания. Жилая площадь состав…
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
514 м²
€ 1,650,000
Великолепная вилла находится в Коста-Бланка в городе Кальпе, Испания. Жилая площадь виллы со…
Вилла 6 спален
Кальпе, Испания
300 м²
€ 700,000
Традиционная вилла с видом на море расположена в Кальпе, Аликанте, Испания. На двухэтажной в…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
189 м²
€ 600,000
Восхитительная вилла расположена в солнечном городе Кальпе, Испания. В светлом доме площадью…
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