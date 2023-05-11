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Таунхаусы с видом на море в Кальпе, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
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