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Жильё с видом на море в Кальпе, Испания

82 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 139 м² Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 6
€ 205,000
Представляем квартиру в курортном городе Кальпе в 100 метрах от моря. Кальпе — это живописны…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 165,000
Представляем уютную квартиру в курортном городе Кальпе Квартира площадью 85 кв. м. расположе…
Дом 6 спален в Кальпе, Испания
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7 Количество комнат 6 ванных комнат 636 м² Количество этажей 3
€ 2,400,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 225,000
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе с бассейном в Кальпе. Кальпе — это живо…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² Количество этажей 3
€ 359,000
Представляем апартаменты на первой линии с шикарными видами у моря в Кальпе.Квартира площадь…
Дом 3 спальни в Кальпе, Испания
Дом 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 435,000
Представляем уютный комфортабельный дом с камином и потрясающим видом на горы в популярном т…
Дом 2 спальни в Кальпе, Испания
Дом 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м² Количество этажей 1
€ 425,000
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
Дом 6 спален в Кальпе, Испания
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7 Количество комнат 4 ванных комнат 612 м² Количество этажей 2
€ 1,190,000
Вилла класса люкс с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе -…
Дом 5 спален в Кальпе, Испания
Дом 5 спален
Кальпе, Испания
6 Количество комнат 7 ванных комнат 695 м² Количество этажей 3
€ 3,250,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
6 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 321 м² Количество этажей 2
€ 1,145,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 192 м² Количество этажей 1
€ 850,000
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика. Кальпе — э…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 430 м² Количество этажей 2
€ 1,395,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 8 спален в Кальпе, Испания
Дом 8 спален
Кальпе, Испания
9 Количество комнат 5 ванных комнат 360 м²
€ 650,000
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
Дом 6 спален в Кальпе, Испания
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7 Количество комнат 5 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 327 м² Количество этажей 1
€ 1,200,000
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 285 м² Количество этажей 3
€ 1,670,000
Шикарная вилла класса люкс с потрясающими видами на море в городе Алтея.Вилла с эксклюзивным…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
€ 1,700,000
Впечатляющая вилла с потрясающим видом на море в Кальпе - популярном туристическом месте на …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 12/15 Этаж
€ 310,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 15/15 Этаж
€ 325,000
Представляем апартаменты с видом на море в закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жилой …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 10/15 Этаж
€ 310,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 10/15 Этаж
€ 347,000
Представляем апартаменты в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жилой компл…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 11/15 Этаж
€ 305,000
Представляем апартаменты с видом на море в закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жилой …
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м² 14/15 Этаж
€ 379,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 15/15 Этаж
€ 540,250
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 15/15 Этаж
€ 504,250
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 11/15 Этаж
€ 307,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м² 12/15 Этаж
€ 287,000
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
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