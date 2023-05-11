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Дома
Дома с видом на море в Кальпе, Испания
Дом
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39 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4
3
139 м²
3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4
3
188 м²
2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7
6
636 м²
3
€ 2,400,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 3 спальни
Кальпе, Испания
4
1
90 м²
1
€ 435,000
Представляем уютный комфортабельный дом с камином и потрясающим видом на горы в популярном т…
Дом 2 спальни
Кальпе, Испания
3
2
129 м²
1
€ 425,000
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7
4
612 м²
2
€ 1,190,000
Вилла класса люкс с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе -…
Дом 5 спален
Кальпе, Испания
6
7
695 м²
3
€ 3,250,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
6
3
500 м²
2
€ 850,000
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5
4
321 м²
2
€ 1,145,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5
3
192 м²
1
€ 850,000
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика. Кальпе — э…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5
5
430 м²
2
€ 1,395,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 8 спален
Кальпе, Испания
9
5
360 м²
€ 650,000
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7
5
280 м²
2
€ 950,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5
4
327 м²
1
€ 1,200,000
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5
5
285 м²
3
€ 1,670,000
Шикарная вилла класса люкс с потрясающими видами на море в городе Алтея.Вилла с эксклюзивным…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5
4
450 м²
2
€ 1,700,000
Впечатляющая вилла с потрясающим видом на море в Кальпе - популярном туристическом месте на …
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5
4
287 м²
2
€ 1,795,000
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика. Дом находит…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5
4
285 м²
2
€ 1,750,000
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика.Дом площадью…
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7
7
488 м²
3
€ 3,500,000
Впечатляющая вилла с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе - популярном туристичес…
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
7
7
750 м²
2
€ 1,990,000
Впечатляющая вилла с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе - популярном туристичес…
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
5
5
350 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4
4
€ 1,395,000
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
5
4
325 м²
2
€ 1,200,000
Предлагаем роскошную современную виллу в городе Кальпе.Вилла состоит из двух этажей, на кото…
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
6
4
560 м²
3
€ 1,380,000
Эксклюзивная новая вилла расположенная в Алтея Хиллс, элитном жилом районе, известном своими…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4
4
552 м²
€ 1,145,000
Продаётся дом в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 552.00 м2, участок 885 м2, дом 2022…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4
6
410 м²
€ 1,650,000
Новое строительство в Кальпе из 6 современных и независимых роскошных вилл с прекрасным видо…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4
3
450 м²
€ 1,700,000
Современная вилла недалеко от пляжа Кальпе, Коста Бланка. Он предлагает прекрасный вид на мо…
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
5
7
670 м²
€ 2,780,000
ОписаниеШикарная вилла, построенная в 2014 году в обворожительном месте города Кальпе. Невер…
Вилла
Кальпе, Испания
4 м²
€ 1,200,000
Превосходная вилла в стиле хай-тек расположена в Кальпе, Аликанте, Испания. На вилле 4 прост…
Вилла
Кальпе, Испания
4 м²
€ 1,950,000
Великолепная вилла в современном стиле расположена в Кальпе, Аликанте, Испания. Вилла с видо…
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