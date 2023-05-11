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Дома с видом на море в Кальпе, Испания

39 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Дом 6 спален в Кальпе, Испания
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 636 м²
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 3 спальни в Кальпе, Испания
Дом 3 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
€ 435,000
Представляем уютный комфортабельный дом с камином и потрясающим видом на горы в популярном т…
Дом 2 спальни в Кальпе, Испания
Дом 2 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
€ 425,000
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
Дом 6 спален в Кальпе, Испания
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 612 м²
Количество этажей 2
€ 1,190,000
Вилла класса люкс с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе -…
Дом 5 спален в Кальпе, Испания
Дом 5 спален
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 695 м²
Количество этажей 3
€ 3,250,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Количество этажей 2
€ 1,145,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
€ 850,000
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика. Кальпе — э…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
€ 1,395,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 8 спален в Кальпе, Испания
Дом 8 спален
Кальпе, Испания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
€ 650,000
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
Дом 6 спален в Кальпе, Испания
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
€ 1,670,000
Шикарная вилла класса люкс с потрясающими видами на море в городе Алтея.Вилла с эксклюзивным…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
€ 1,700,000
Впечатляющая вилла с потрясающим видом на море в Кальпе - популярном туристическом месте на …
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
€ 1,795,000
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика. Дом находит…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика.Дом площадью…
Дом 6 спален в Кальпе, Испания
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
€ 3,500,000
Впечатляющая вилла с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе - популярном туристичес…
Дом 6 спален в Кальпе, Испания
Дом 6 спален
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
€ 1,990,000
Впечатляющая вилла с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе - популярном туристичес…
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 1,395,000
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Предлагаем роскошную современную виллу в городе Кальпе.Вилла состоит из двух этажей, на кото…
Дом 4 спальни в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 3
€ 1,380,000
Эксклюзивная новая вилла расположенная в Алтея Хиллс, элитном жилом районе, известном своими…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 552 м²
€ 1,145,000
Продаётся дом в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 552.00 м2, участок 885 м2, дом 2022…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
€ 1,650,000
Новое строительство в Кальпе из 6 современных и независимых роскошных вилл с прекрасным видо…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
€ 1,700,000
Современная вилла недалеко от пляжа Кальпе, Коста Бланка. Он предлагает прекрасный вид на мо…
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 670 м²
€ 2,780,000
ОписаниеШикарная вилла, построенная в 2014 году в обворожительном месте города Кальпе. Невер…
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Площадь 4 м²
€ 1,200,000
Превосходная вилла в стиле хай-тек расположена в Кальпе, Аликанте, Испания. На вилле 4 прост…
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Площадь 4 м²
€ 1,950,000
Великолепная вилла в современном стиле расположена в Кальпе, Аликанте, Испания. Вилла с видо…
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