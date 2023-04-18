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Купить недвижимость с видом на море в Calonge i Sant Antoni, Испания

Calonge
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1 объект найдено
Дом 3 спальнив Calonge, Испания
Дом 3 спальни
Calonge, Испания
2 ванных комнат 635 м²
€ 450,000
Вилла расположена в Калонге, провинция Жирона, всего в 5 минутах езды на машине от пляжей Са…

Параметры недвижимости в Calonge i Sant Antoni, Испания

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