Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Жирона
  5. Lower Empordà

Купить недвижимость в Calonge i Sant Antoni, Испания

Calonge
2
4 объекта найдено
Дом 5 спаленв Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
4 ванных комнат
€ 420,000
Большой и современный дом, расположенный в тихом и районе Más Palli города Calonge, с доступ…
Дом 3 спальнив Calonge, Испания
Дом 3 спальни
Calonge, Испания
2 ванных комнат 635 м²
€ 450,000
Вилла расположена в Калонге, провинция Жирона, всего в 5 минутах езды на машине от пляжей Са…
Вилла 5 спаленв Calonge, Испания
Вилла 5 спален
Calonge, Испания
7 ванных комнат
€ 1,770,000
Великолепная современная вилла, построенная в 2019 году из материалов высочайшего качества, …
Вилла 3 спальнив Lower Emporda, Испания
Вилла 3 спальни
Lower Emporda, Испания
2 ванных комнат 750 м²
€ 288,750
Частный дом, расположенный в урбанизации Bell-Lloc 1 в Санта-Кристина-де-Аро, на побережье К…

Параметры недвижимости в Calonge i Sant Antoni, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти