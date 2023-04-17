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Купить вилла в Calasparra, Испания

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7 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 425,000
Амбициозный проект, расположенный в Каласпарре, Мерсия, состоящий из отдельно стоящих вилл, …
Вилла 3 спальнив Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 136 м²
€ 350,000
Проект, расположенный в Каласпарре, Мурсия, состоящий из независимых вилл на одном этаже с у…
Вилла 3 спальнив Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 297,000
Амбициозный проект, расположенный в Каласпарре, Мерсия, состоящий из отдельно стоящих вилл, …
Вилла 3 спальнив Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
3 ванных комнат 121 м²
€ 425,000
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
Вилла 3 спальнив Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 119 м²
€ 309,000
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
Вилла 3 спальнив Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 257 м²
€ 375,000
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
Вилла 3 спальнив Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 275,000
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
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