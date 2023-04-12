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Купить бунгало с бассейном в Испании

в Xabia Javea
245
в Estepona
112
в Lower Emporda
173
в Дения
160
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89
в Teulada
202
в Almoradi
178
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2 объекта найдено
Бунгало 2 спальнив Miraverde, Испания
Бунгало 2 спальни
Miraverde, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 320,000
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
Бунгалов Марбелья, Испания
Бунгало
Марбелья, Испания
14 700 м²
€ 8,500,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…

Параметры недвижимости в Испании

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