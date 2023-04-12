Купить бунгало с видом на море в Испании

Бунгало 2 спальни Торревьеха, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 54 м² 2/2 Этаж

€ 215,000

Современное бунгало в закрытой урбанизации в городе Торревьеха всего в 300 метрах от моря.Бу…