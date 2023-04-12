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Купить бунгало с видом на горы в Испании

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160
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89
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6 объектов найдено
Бунгало 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Бунгало 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 129,570
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 160 м²
€ 329,900
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
Бунгало 3 спальнив Altea, Испания
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Бунгало 2 спальнив Jacarilla, Испания
Бунгало 2 спальни
Jacarilla, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 214,000
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
Бунгало 2 спальнив Jacarilla, Испания
Бунгало 2 спальни
Jacarilla, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 220,000
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
Бунгало 3 спальнив Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 396,000
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…

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