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Жильё в Бланес, Испания

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Бланес, Испания
Дом 4 спальни
Бланес, Испания
600 м²
€ 4,500,000
Предлагаем роскошную белоснежную виллу в стиле хай-тек с панорамным видом на море в элитной …
Вилла 4 спальни в Бланес, Испания
Вилла 4 спальни
Бланес, Испания
490 м²
€ 3,800,000
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
Вилла 6 спален в Бланес, Испания
Вилла 6 спален
Бланес, Испания
565 м²
€ 995,000
Великолепный загородный дом с огромной территорией расположен вблизи города Бланес, Испания.…
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