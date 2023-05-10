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Виллы в Бениса, Испания
Вилла
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169 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
360 м²
€ 1,550,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
587 м²
€ 2,595,000
Вилла 6 спален
Бениса, Испания
6
5
590 м²
€ 1,390,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
490 м²
€ 1,690,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
4
350 м²
€ 1,695,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
332 м²
€ 1,495,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
200 м²
€ 800,000
Вилла 5 спален
Бениса, Испания
5
3
280 м²
€ 550,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
4
352 м²
€ 675,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
2
150 м²
€ 310,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
2
239 м²
€ 310,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
236 м²
€ 349,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
4
192 м²
€ 950,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
3
€ 1,325,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
335 м²
€ 720,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
2
261 м²
€ 745,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
548 м²
€ 2,595,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
2
153 м²
€ 745,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
2
150 м²
€ 735,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
2
147 м²
€ 735,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
2
138 м²
€ 735,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
286 м²
€ 1,860,000
Вилла 5 спален
Бениса, Испания
5
7
694 м²
1
€ 3,250,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
3
300 м²
€ 1,450,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
464 м²
€ 1,350,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
440 м²
€ 1,550,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
220 м²
€ 1,650,000
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
4
300 м²
2
€ 925,000
Вилла 5 спален
Бениса, Испания
5
6
692 м²
€ 2,690,000
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4
4
282 м²
€ 995,000
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