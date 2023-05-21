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Жильё с бассейном в Бениса, Испания

дома
160
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Бениса, Испания
Дом 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Площадь 236 м²
€ 349,000
Вилла на побережье Бениссы Очаровательная вилла с видом на море и рядом со всеми услугами.В…
Дом 4 спальни в Бениса, Испания
Дом 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Площадь 150 м²
€ 310,000
Красивый двухэтажный дом в пяти минутах ходьбы от пляжа.Вилла распространяется в застекленн…
Дом 3 спальни в Бениса, Испания
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 3
Площадь 352 м²
€ 675,000
Современная новая вилла в стадии строительства на продажу в Морайре. Эта вилла расположена …
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