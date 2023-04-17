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Купить недвижимость с видом на море в Бениса, Испания

14 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 950,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
€ 1,325,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
Дом 3 спальнив Бениса, Испания
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м² Количество этажей 1
€ 735,000
Представляем комфортабельную виллу в комплексе Residencial Fanadix. Это новый комплекс вилл …
Дом 3 спальнив Бениса, Испания
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м² Количество этажей 1
€ 745,000
Представляем комфортабельную виллу в комплексе Residencial Fanadix в городе Бенисса. Это нов…
Дом 3 спальнив Бениса, Испания
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 765,000
Представляем виллу в современном стиле в комплексе Residencial Fanadix. Это новый комплекс в…
Дом 3 спальнив Бениса, Испания
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 162 м² Количество этажей 2
€ 720,000
Представляем новую современную виллу у моря в городе в Moraira. Морайра – красивый курортный…
Дом 4 спальнив Бениса, Испания
Дом 4 спальни
Бениса, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 356 м² Количество этажей 3
€ 1,725,000
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в городе Moraira от застройщика.Дом …
Вилла 4 спальнив Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 286 м²
€ 1,860,000
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 635,000
Townhouse for sale in Moraira, Costa BlancaThis magnificent modern-style project is distribu…
Дом 4 спальнив Бениса, Испания
Дом 4 спальни
Бениса, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 947 м² Количество этажей 2
€ 3,413,000
Эксклюзивная вилла в комплексе Galeno Villas.Это новый комплекс уникальных вилл (каждая со с…
Дом 4 спальнив Бениса, Испания
Дом 4 спальни
Бениса, Испания
380 м²
€ 1,350,000
Новый дом с видом на море и город расположен в курортном городке Бениса, Коста Бланка. Обща…
Вилла 5 спаленв Бениса, Испания
Вилла 5 спален
Бениса, Испания
415 м²
€ 1,210,000
Замечательная вилла находится в Бенисе на побережье Коста Бланки, на расстоянии 500м от авто…
Вилла 4 спальнив Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
347 м²
€ 795,000
Cовременная вилла расположена в тихом районе города Бениса, Коста-Бланка, Испания. Новое стр…
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
320 м²
€ 695,000
Современная вилла расположена в Бенисе, Коста-Бланка, Испания. Новое строительство. Дизайнер…
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