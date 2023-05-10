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Дома с видом на море в Бениса, Испания

13 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
€ 950,000
Вилла 3 спальни в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,325,000
Дом 3 спальни в Бениса, Испания
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
€ 735,000
Дом 3 спальни в Бениса, Испания
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
€ 745,000
Дом 3 спальни в Бениса, Испания
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
€ 765,000
Дом 3 спальни в Бениса, Испания
Дом 3 спальни
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
€ 720,000
Дом 4 спальни в Бениса, Испания
Дом 4 спальни
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
Количество этажей 3
€ 1,725,000
Вилла 4 спальни в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
€ 1,860,000
Вилла 3 спальни в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
€ 635,000
Дом 4 спальни в Бениса, Испания
Дом 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Площадь 380 м²
€ 1,350,000
Вилла 5 спален в Бениса, Испания
Вилла 5 спален
Бениса, Испания
Количество спален 5
Площадь 415 м²
€ 1,210,000
Вилла 4 спальни в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 4
Площадь 347 м²
€ 795,000
Вилла 3 спальни в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
Количество спален 3
Площадь 320 м²
€ 695,000
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