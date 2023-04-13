Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Бенидорм
  6. Виллы

Купить вилла с бассейном в Бенидорм, Испания

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
7 ванных комнат 700 м²
€ 3,250,000
ОписаниеЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИДОРМЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ. Цена: 3 250 000 €Вилла с 6 …
Вилла 5 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат 432 м²
€ 1,370,000
ОписаниеЛучшая Вилла в своей категории за 1,37 млн. Евро в Испании!Расположена в самом прест…
Виллав Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
2 100 м²
€ 3,800,000
ОписаниеПродается новый Бутик-Отель из 17 Вилл в Бенидорме, Испания за 3,8 млн.€Участок земл…
Вилла 5 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат 650 м²
€ 2,400,000
ОписаниеКрасивая, современная Вилла с уникальным видом на море и город Бенидорм в Испании: 6…
Вилла 7 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат 650 м²
€ 2,155,000
ОписаниеКрасивая, уютная Вилла в Бенидорме!Вилла с 7 спальнями, 6 ванными комнатами и отдель…
Realting.com
Перейти