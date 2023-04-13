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Realting.com
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Виллы
Купить вилла с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла
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17 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 512,000
Продается вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте, Коста Бланка. УЧАСТОК: 400м2 ДОМ: 100м2 пост…
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
7 ванных комнат
700 м²
€ 3,250,000
ОписаниеЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИДОРМЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ. Цена: 3 250 000 €Вилла с 6 …
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
134 м²
€ 349,000
Роскошные виллы с 3 спальнями и видом на море от Benidorm. 3 спальни и 3 ванные комнаты роск…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат
302 м²
€ 580,000
Роскошные отдельно стоящие виллы с видом на море в Бенидорме
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
146 м²
€ 635,000
Роскошные виллы в Бенидорме с прекрасным видом на море. Роскошные виллы с захватывающим видо…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
200 м²
€ 772,000
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa BlancaPLOT: 800m2 HOUSE: 200 m2 built …
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 625,000
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa BlancaPLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built (…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 435,000
Продается вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте, Коста Бланка. УЧАСТОК: 400м2 ДОМ: 100м2 пост…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 412,000
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa BlancaPLOT: 400m2 HOUSE: 100m2 built (…
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат
432 м²
€ 1,370,000
ОписаниеЛучшая Вилла в своей категории за 1,37 млн. Евро в Испании!Расположена в самом прест…
Вилла
Бенидорм, Испания
2 100 м²
€ 3,800,000
ОписаниеПродается новый Бутик-Отель из 17 Вилл в Бенидорме, Испания за 3,8 млн.€Участок земл…
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат
650 м²
€ 2,400,000
ОписаниеКрасивая, современная Вилла с уникальным видом на море и город Бенидорм в Испании: 6…
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат
650 м²
€ 2,155,000
ОписаниеКрасивая, уютная Вилла в Бенидорме!Вилла с 7 спальнями, 6 ванными комнатами и отдель…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
409 м²
Количество этажей 1
€ 405,000
Роскошный жилой комплекс, находящийся среди потрясающих гор Пуч Кампана и теплых вод Средизе…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
400 м²
€ 980,000
Люксовая вилла с видом на море расположена возле Бенидорма, Испания. Площадь дома 400 кв.м. …
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
500 м²
€ 1,383,000
Роскошная вилла с видом на море находится в городе Бенидорм. Общая жилая площадь объекта нед…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
340 м²
€ 575,000
Новая вилла расположена возле Бенидорма, Испания. Вилла находится в закрытом комплексе из 16…
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