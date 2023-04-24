Вилла 6 спален Бенидорм, Испания 7 ванных комнат 700 м²

€ 3,250,000

ОписаниеЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИДОРМЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ. Цена: 3 250 000 €Вилла с 6 …