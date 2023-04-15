ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Бенидорм
Студии
Купить квартира-студия с видом на море в Бенидорм, Испания
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
Количество этажей 5
€ 373,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
180 м²
€ 537,579
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные.Этот проект в…
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
250 м²
€ 499,000
Великолепная вилла по привлекательной цене - уникальный шанс! Отличное местоположение, один …
Квартира
Mijas, Испания
98 м²
€ 249,852
Новое развитие: цены от € & nbsp; 280 000 до € & nbsp; 750 000. [ Семена: 2 - 3 ] [ …
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
3/5 Этаж
€ 373,259
Представляем апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Финестр…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
561 м²
€ 842,072
Частная вилла с красивым садом, бассейном и всего в 2 километрах от пляжа Морайра.Дом площа…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 47,293
Апартаменты расположены в здании с лифтом и находятся в хорошем состоянии. Установлен домофо…
Вилла 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 380,000
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
84 м²
€ 522,562
Отремонтированная квартира 84 м2, расположенная в Chamartin, теперь она имеет 2 спальни (ра…
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат
52 м²
€ 103,750
Продается угловое бунгало на верхнем этаже с частным солярием с видом на общий бассейн и пар…
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 454,597
Снижение цены. Старая цена 540 000 евро. Квартира рядом с рынком Сан Антони в районе …
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
74 м²
€ 92,469
Новое строительство будет сдаваться с апреля 2023 года!!!!Квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями, …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты