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Купить недвижимость с видом на море в Бенидорм, Испания
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113 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
431 м²
30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
199 м²
26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
7/30 Этаж
€ 402,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
22 Этаж
€ 500,000
Представляем шикарную просторную квартиру, расположенную на первой линии пляжа Леванте в гор…
Дом 7 спален
Бенидорм, Испания
8 Количество комнат
4 ванных комнат
304 м²
Количество этажей 3
€ 682,500
Представляем просторный комфортабельный дом с видом на море и горы в популярном туристическо…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 4
€ 420,000
Представляем уникальную просторную квартиру с видом на море и горы в городе Бенидорм.Квартир…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 179,000
Просторная комфортабельная квартира на верхнем этаже с видом на море в жилом комплексе с бас…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
109 м²
€ 1,512,000
Линейные апартаменты в Бенидорме, Коста Бланка Дома с 2 и 3 спальнями с впечатляющим видом н…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 955,000
Линейные апартаменты в Бенидорме, Коста Бланка Дома с 2 и 3 спальнями с впечатляющим видом н…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 512,000
Продается вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте, Коста Бланка. УЧАСТОК: 400м2 ДОМ: 100м2 пост…
Квартира
Бенидорм, Испания
2 000 м²
€ 4,500,000
ОписаниеПродажа здания 18 квартир с рестораном на первой линии пляжа в Бенидорме, 4,5 млн.€М…
Дом 5 спален
Бенидорм, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторную виллу в современном стиле в La Nucia.Город La Nucia - небольшой горо…
Дом 5 спален
Бенидорм, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем практически новую виллу в городе Бенидорм в районе Ла Нусия.Площадь виллы 350 к…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
216 м²
44/47 Этаж
€ 1,795,000
Представляем вам новые апартаменты в комплексе закрытого типа Intempo Residential Sky Resort…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
269 м²
45/47 Этаж
€ 2,395,000
Шикарные апартаменты с видом на море в новом современном жилом комплексе в Бенидорме.Бенидор…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
177 м²
43/47 Этаж
€ 1,395,000
Шикарные апартаменты с видом на море в новом современном жилом комплексе в Бенидорме.Бенидор…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
38/47 Этаж
€ 1,245,000
Шикарные апартаменты с видом на море в новом современном жилом комплексе в Бенидорме.Бенидор…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
41/47 Этаж
€ 1,320,000
Представляем вам новые апартаменты в комплексе закрытого типа Intempo Residential Sky Resort…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
42/47 Этаж
€ 1,580,000
Эксклюзивные апартаменты с видом на море в новом шикарном жилом комплексе от застройщика.Ква…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
33/47 Этаж
€ 533,000
Эксклюзивные апартаменты с видом на море в новом шикарном жилом комплексе от застройщика.Ква…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
10/47 Этаж
€ 362,000
Эксклюзивные апартаменты с видом на море в новом шикарном жилом комплексе от застройщика.Ква…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
278 м²
22/22 Этаж
€ 1,549,000
Представляем фантастический пентхаус в жилом комплексе премиум класса в городе Бенидорм. Бен…
Дом 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
550 м²
Количество этажей 3
€ 4,500,000
Представляем виллу класса люкс с потрясающим видом на море, расположенная на склоне горы в в…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
16/22 Этаж
€ 389,450
Представляем жилой комплекс премиум класса SAKURA Tower в городе Бенидорм. Это самый космопо…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
110 м²
7 Этаж
€ 550,000
Все отремонтированные апартаменты на первой линии пляжа Пониенте, откуда открывается прекрас…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 179,280
ОписаниеУникальная возможность: продажа квартиры в закрытом жилом комплексе в Бенидорме по с…
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