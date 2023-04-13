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Купить недвижимость с видом на море в Бенидорм, Испания

113 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 431 м² 30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м² 29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 199 м² 26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 7/30 Этаж
€ 402,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м² 22 Этаж
€ 500,000
Представляем шикарную просторную квартиру, расположенную на первой линии пляжа Леванте в гор…
Дом 7 спаленв Бенидорм, Испания
Дом 7 спален
Бенидорм, Испания
8 Количество комнат 4 ванных комнат 304 м² Количество этажей 3
€ 682,500
Представляем просторный комфортабельный дом с видом на море и горы в популярном туристическо…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² Количество этажей 4
€ 420,000
Представляем уникальную просторную квартиру с видом на море и горы в городе Бенидорм.Квартир…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 179,000
Просторная комфортабельная квартира на верхнем этаже с видом на море в жилом комплексе с бас…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 1,512,000
Линейные апартаменты в Бенидорме, Коста Бланка Дома с 2 и 3 спальнями с впечатляющим видом н…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 955,000
Линейные апартаменты в Бенидорме, Коста Бланка Дома с 2 и 3 спальнями с впечатляющим видом н…
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 512,000
Продается вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте, Коста Бланка. УЧАСТОК: 400м2 ДОМ: 100м2 пост…
Квартирав Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
2 000 м²
€ 4,500,000
ОписаниеПродажа здания 18 квартир с рестораном на первой линии пляжа в Бенидорме, 4,5 млн.€М…
Дом 5 спаленв Бенидорм, Испания
Дом 5 спален
Бенидорм, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторную виллу в современном стиле в La Nucia.Город La Nucia - небольшой горо…
Дом 5 спаленв Бенидорм, Испания
Дом 5 спален
Бенидорм, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем практически новую виллу в городе Бенидорм в районе Ла Нусия.Площадь виллы 350 к…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 216 м² 44/47 Этаж
€ 1,795,000
Представляем вам новые апартаменты в комплексе закрытого типа Intempo Residential Sky Resort…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 269 м² 45/47 Этаж
€ 2,395,000
Шикарные апартаменты с видом на море в новом современном жилом комплексе в Бенидорме.Бенидор…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 177 м² 43/47 Этаж
€ 1,395,000
Шикарные апартаменты с видом на море в новом современном жилом комплексе в Бенидорме.Бенидор…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² 38/47 Этаж
€ 1,245,000
Шикарные апартаменты с видом на море в новом современном жилом комплексе в Бенидорме.Бенидор…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² 41/47 Этаж
€ 1,320,000
Представляем вам новые апартаменты в комплексе закрытого типа Intempo Residential Sky Resort…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 42/47 Этаж
€ 1,580,000
Эксклюзивные апартаменты с видом на море в новом шикарном жилом комплексе от застройщика.Ква…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 33/47 Этаж
€ 533,000
Эксклюзивные апартаменты с видом на море в новом шикарном жилом комплексе от застройщика.Ква…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 10/47 Этаж
€ 362,000
Эксклюзивные апартаменты с видом на море в новом шикарном жилом комплексе от застройщика.Ква…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 278 м² 22/22 Этаж
€ 1,549,000
Представляем фантастический пентхаус в жилом комплексе премиум класса в городе Бенидорм. Бен…
Дом 4 спальнив Бенидорм, Испания
Дом 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 4,500,000
Представляем виллу класса люкс с потрясающим видом на море, расположенная на склоне горы в в…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 16/22 Этаж
€ 389,450
Представляем жилой комплекс премиум класса SAKURA Tower в городе Бенидорм. Это самый космопо…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 110 м² 7 Этаж
€ 550,000
Все отремонтированные апартаменты на первой линии пляжа Пониенте, откуда открывается прекрас…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 179,280
ОписаниеУникальная возможность: продажа квартиры в закрытом жилом комплексе в Бенидорме по с…
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