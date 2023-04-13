ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Бенидорм
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 7 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
8 Количество комнат
8 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Представляем Вам прекрасную виллу с панорамным видом на море, расположенную в 200 метров от …
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат
107 м²
€ 165,082
В городе Сан-Мигель-де-Салинас проживают около 8 тысяч человек, 63 % которых - иностранцы. И…
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
Количество этажей 1
€ 64,521
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
5 ванных комнат
372 м²
€ 863,697
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 195,000
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 180,188
В данном комплексе находятся 62 квартиры, пентхаусы с 2-мя спальнями и 2 ванными…
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
242 м²
€ 1,774,666
ELITE QUARTER ON THE FIRST LINE OF THE SEA, FOURTH BANUS PORT 1.790.000 € On sale this uniq…
Квартира 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат
80 м²
€ 210,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 220,000
Apartments for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a gara…
Дом 6 спален
Испания, Испания
560 м²
€ 1,191,156
Дизайнерская вилла с великолепным видом на море в привилегированном и непревзойденном месте…
Дом 5 спален
Испания, Испания
299 м²
€ 593,593
Современная отдельная вилла, построенная по самым высоким стандартам в одном из лучших райо…
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 129,595
Дуплекс в Пилар-де-ла-Орадада, Аликанте. Салон, американская кухня, 3 спальни со шкаф…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты