Кондо 4 спальни Аликанте, Испания 12 Количество комнат 4 ванных комнат 223 м² 3/9 Этаж

€ 1,019,317

Эксклюзивная роскошная квартира с 223 м ² построена и 4 спальни с видом на Эспланаду Испании…