Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Бенидорм
  6. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Бенидорм, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 2/5 Этаж
€ 235,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Бунгало 2 спальни в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 161,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 575,000
Apartment for sale in General Marvá 3, Alicante This beautiful apartment has 3 bedrooms and …
Вилла 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3 ванных комнат 389 м²
€ 660,000
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. Они имеют 3 спальни и 3 ванные комнаты, кухню, сад …
Дом 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 513 м² Количество этажей 2
€ 1,388,090
Представляем новую просторную виллу в городе Альфас дель Пи. Дом расположен в городе Альфас…
Таунхаус 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 290,311
ТАУНХАУС, ВСТРОЕННЫЙ В ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ~ ~ Наслаждайтесь отдыхом на побережье К…
Кондо 4 спальни в Аликанте, Испания
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
12 Количество комнат 4 ванных комнат 223 м² 3/9 Этаж
€ 1,019,317
Эксклюзивная роскошная квартира с 223 м ² построена и 4 спальни с видом на Эспланаду Испании…
Вилла 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 319,008
Виллы расположены в Лос-Монтесинос, в жилом комплексе расположенном в тихой урбанизации. Все…
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 207 м²
€ 355,666
Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 190,000
Продается квартира в рыбацком порту Вильяхойоса. Он состоит из 2 просторных и светлых спален…
Вилла 3 спальни в Xabia Javea, Испания
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,188
Совершенно новая вилла в тихой и респектабельной урбанизации Эль Тосалет, расположенной в 2,…
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 184 м²
€ 684,319
Салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванные комнаты, терраса 176 м2, 2 солярия. Об…
Realting.com
Перейти