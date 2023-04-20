Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Бенидорм

Жильё с видом на горы в Бенидорм, Испания

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
106 м²
€ 365,776
Жилой комплекс с 6 отдельными виллами новой постройки, расположенный в Вилламартин.Во всех …
Квартира 3 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 185,001
Вильямартин – это престижный жилой район с развитой инфраструктурой, особенно любимый европе…
Вилла в Istan, Испания
Вилла
Istan, Испания
300 м²
€ 1,535,552
Новое развитие: цены от & евро; & nbsp; 1 690 000 до & евро; & amp; nbsp; 1 690 000. [Медсес…
Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 115 м²
€ 261,173
Продается просторный апартамент на юго-западном побережье Тенерифе в Puerto de Santiago. Поп…
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 1,095,000
Предлагаем потрясающую виллу, расположенную в престижном охраняемом жилом комплексе с фантас…
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 131 м² 1/2 Этаж
€ 199,900
Фантастический новый комплекс современного европейского дизайна в районе Терра Марина с высо…
Квартира 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат 117 м²
€ 153,797
Квартира 2 спальни в La Zenia, Испания
Квартира 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 169 м²
€ 246,363
Вильямартин – это престижный жилой район с развитой инфраструктурой, особенно любимый европе…
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² Количество этажей 2
€ 344,900
Новый таунхаус в большом комплексе закрытого типа в городе Torre de la Horadada.На территори…
Таунхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 136 м²
€ 360,000
Продажа великолепного таунхауса в Мирадор-де-Бассетес. Он имеет частный бассейн и прекрасны…
Вилла 4 спальни в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
6 ванных комнат 561 м² Количество этажей 3
€ 1,850,000
Современная вилла класса люкс в респектабельном районе Бениссы! Расположена на возвышенности…
Квартира 3 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 92 м² 3/5 Этаж
€ 196,000
Только сейчас! Современный комплекс с апартаментами, располагающими просторными террасами и …
Realting.com
Перейти