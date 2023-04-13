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Купить дом с бассейном в Бенидорм, Испания

8 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 250,000
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…
Вилла 6 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
7 ванных комнат 700 м²
€ 3,250,000
ОписаниеЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИДОРМЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ. Цена: 3 250 000 €Вилла с 6 …
Вилла 5 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат 432 м²
€ 1,370,000
ОписаниеЛучшая Вилла в своей категории за 1,37 млн. Евро в Испании!Расположена в самом прест…
Виллав Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
2 100 м²
€ 3,800,000
ОписаниеПродается новый Бутик-Отель из 17 Вилл в Бенидорме, Испания за 3,8 млн.€Участок земл…
Вилла 5 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат 650 м²
€ 2,400,000
ОписаниеКрасивая, современная Вилла с уникальным видом на море и город Бенидорм в Испании: 6…
Дом 4 спальнив Бенидорм, Испания
Дом 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат 325 м²
€ 1,900,000
ОписаниеФантастический дом в Бенидорме с потрясающим видом на море, 325 м², 1.900.000 €!!!В …
Вилла 7 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат 650 м²
€ 2,155,000
ОписаниеКрасивая, уютная Вилла в Бенидорме!Вилла с 7 спальнями, 6 ванными комнатами и отдель…
Дом 3 комнатыв Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат
€ 370,000
На продажу предлагается современная и роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испани…
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