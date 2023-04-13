ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Бенидорм
Дуплексы
Купить дуплекс с видом на море в Бенидорм, Испания
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 326,074
Совершенно новый корпус был обработан с великолепными качествами и с изысканным вкусом. Восп…
Вилла 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 420,000
Позвольте удивить вас нашим предложением! За счёт продуманного расположения жилых помещений,…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
90 м²
€ 362,310
Неповторимая недвижимость с 3 или 2 спальнями и 2 ванными комнатами в эксклюзивном новом ко…
Квартира 4 спальни
Santa Pola, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
2/5 Этаж
€ 270,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 257,700
Apartments in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca, Alicante Houses on the ground floor with a …
Квартира 2 спальни
Lower Emporda, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 287,516
Apartment for sale in Sant Antoni de Calonge . The apartment is located on the 1 sea line in…
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 117,281
Бунгало на первом этаже с 2 спальнями и садом недалеко от Вильямартина. Бунгало на первом эт…
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
5 ванных комнат
558 м²
Количество этажей 2
€ 2,159,921
Предлагаем проект виллы в классическом стиле, который разработан по самым высоким стандартам…
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
134 м²
2 Этаж
€ 244,900
Миль Пальмерас — это знаменитая курортная зона с роскошными пальмовыми рощами, в котор…
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
3 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 240,017
Прекрасный проект для тех, кто желает иметь современный дом со всеми удобствами в красивом м…
Вилла 4 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4 ванных комнат
336 м²
€ 1,400,068
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В КАМПОАМОРЕ~ ~ Новый эксклюзивный комплекс из пяти отдельно стоящих в…
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
219 м²
Количество этажей 1
€ 425,000
Этот современный дом подарит вам ощущение того, как будто времени не существует. Данное пред…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты