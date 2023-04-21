Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Бенидорм
  6. Бунгало

Бунгало с видом на море в Бенидорм, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 198,000
Великолепная квартира с видом на море и парк в тихом престижном районе Гуардамар дель Сегура…
Квартира 4 спальни в Пальма, Испания
Квартира 4 спальни
Пальма, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 275,000
Роскошные апартаменты у моря в Пунта Прима, Коста Бланка, Испания - GD119552 2 спальни, 2 ва…
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 300 м²
€ 592,534
Предлагаем проект очаровательной виллы с современным дизайном для строительства на Северном …
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 215,000
Просторный&nbsp;полностью меблированный двухэтажный таунхаус с 3 спальнями и двумя ванны…
Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 70 м² 2 Этаж
€ 84,664
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе San luis, располагается на 2 этаже. Общая площадь…
Вилла 3 спальни в Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 231 м²
€ 445,000
Предлагаем великолепную виллу, расположенную в престижном жилом комплексе, в спокойном район…
Вилла 3 спальни в Бенихофар, Испания
Вилла 3 спальни
Бенихофар, Испания
3 ванных комнат 121 м²
€ 465,000
Современная вилла в Бенихофаре, Коста-Бланка, Испания - AR113936 3 спальни, 3 ванные комнаты…
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 112 м²
€ 163,658
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖИЛАЯ КВАРТИРА~ ~ Жилой комплекс высокого уровня в Кала-де-Финестрат с современ…
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 62 м²
€ 114,340
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 194 м² 5/5 Этаж
€ 259,900
Лучшее предложение новостройки!5-этажное здание состоит из 13 квартир с просторной гостиной,…
Вилла 3 спальни в Рохалес, Испания
Вилла 3 спальни
Рохалес, Испания
2 ванных комнат 148 м²
€ 497,000
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Испания - AT115122 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Realting.com
Перейти