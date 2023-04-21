ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Бенидорм
Бунгало
Бунгало с видом на море в Бенидорм, Испания
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 198,000
Великолепная квартира с видом на море и парк в тихом престижном районе Гуардамар дель Сегура…
Квартира 4 спальни
Пальма, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 3
€ 850,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 275,000
Роскошные апартаменты у моря в Пунта Прима, Коста Бланка, Испания - GD119552 2 спальни, 2 ва…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 592,534
Предлагаем проект очаровательной виллы с современным дизайном для строительства на Северном …
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 215,000
Просторный полностью меблированный двухэтажный таунхаус с 3 спальнями и двумя ванны…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
70 м²
2 Этаж
€ 84,664
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе San luis, располагается на 2 этаже. Общая площадь…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
231 м²
€ 445,000
Предлагаем великолепную виллу, расположенную в престижном жилом комплексе, в спокойном район…
Вилла 3 спальни
Бенихофар, Испания
3 ванных комнат
121 м²
€ 465,000
Современная вилла в Бенихофаре, Коста-Бланка, Испания - AR113936 3 спальни, 3 ванные комнаты…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
112 м²
€ 163,658
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЖИЛАЯ КВАРТИРА~ ~ Жилой комплекс высокого уровня в Кала-де-Финестрат с современ…
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
62 м²
€ 114,340
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
194 м²
5/5 Этаж
€ 259,900
Лучшее предложение новостройки!5-этажное здание состоит из 13 квартир с просторной гостиной,…
Вилла 3 спальни
Рохалес, Испания
2 ванных комнат
148 м²
€ 497,000
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Испания - AT115122 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты