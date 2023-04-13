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Купить квартиру с бассейном в Бенидорм, Испания
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10 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
139 м²
€ 550,000
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
240 м²
€ 783,000
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
80 м²
€ 421,855
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
104 м²
€ 433,150
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
156 м²
€ 1,245,000
Новый жилой комплекс,в 200 метрах от пляжа Poniente в Бенидорме.Комплекс состоит из 256 апа…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
150 м²
€ 955,000
Современный и эксклюзивный жилой комплекс расположен на первой линии моря в Бенидорме.Здани…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
109 м²
€ 399,000
Башня была спроектирована как уникальное здание, с выраженной индивидуальностью, сохраняя п…
Квартира
Бенидорм, Испания
2 000 м²
€ 4,500,000
ОписаниеПродажа здания 18 квартир с рестораном на первой линии пляжа в Бенидорме, 4,5 млн.€М…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 179,280
ОписаниеУникальная возможность: продажа квартиры в закрытом жилом комплексе в Бенидорме по с…
Квартира
Бенидорм, Испания
2 м²
€ 255,000
Эксклюзивные апартаменты с незабываемыми видами на море расположены в Бенидорме, Испания. В …
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