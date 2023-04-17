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Купить недвижимость с бассейном в Benahavis, Испания
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19 объектов найдено
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Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат
797 м²
€ 3,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат
916 м²
€ 2,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат
750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат
726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат
112 м²
€ 499,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Benahavis, с 3 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5 ванных комнат
658 м²
€ 1,810,000
Продается вилла средиземноморской архитектуры, построенная в 2008 году, с отличными характер…
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
7 ванных комнат
860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
2 Количество комнат
110 м²
€ 585,000
Апартамент на продажу в Atalaya Hills, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бас…
Дом 3 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат
130 м²
€ 480,000
Таунхаус на продажу и аренду в Paraíso Bellevue, Benahavis, с 3 спальня, 2 ванная и характер…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
5 ванных комнат
617 м²
€ 2,800,000
Продается современный проект виллы под ключ, на первой линии гольфа, в жилом районе Capanes …
Дом 3 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат
132 м²
€ 480,000
Таунхаус на продажу и аренду в Atalaya Hills, Benahavis, с 3 спальня, 2 ванная и характерист…
Дом 3 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат
150 м²
€ 450,000
Пентхаус на продажу в Benahavis, с 3 спальня, 2 ванная, Здание было построено в 2008 и харак…
Дом 6 спален
Benahavis, Испания
6 Количество комнат
551 м²
€ 2,700,000
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 6 ванная и характеристики бассейн …
Дом 4 спальни
Benahavis, Испания
4 Количество комнат
335 м²
€ 4,900,000
Вилла на продажу в Los Flamingos Golf, Benahavis, с 4 спальня, 6 ванная и характеристики бас…
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат
520 м²
€ 1,249,000
Вилла на продажу в Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частный), гара…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
152 м²
€ 750,000
Ищете современную квартиру в Бенахависе? Arrayanes Golf - это современный комплекс, окруженн…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
6 ванных комнат
770 м²
€ 3,295,000
Продается вилла в средиземноморском стиле, в эксклюзивной урбанизации Marbella Club Golf Res…
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